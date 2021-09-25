Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haliliye ilçesi Köylükent Mahallesi'nde 2 sürücü arasında yol verme nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Veysel Turmak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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