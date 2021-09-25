Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Haliliye ilçesi Köylükent Mahallesi'nde 2 sürücü arasında yol verme nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Veysel Turmak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri