Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 5 Yaralı
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Hayati Harrani Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada 5 kişi silahla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA