Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.
12.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:54
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan M.Y, G.Y ve Y.Y 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA