Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada anne ile oğlu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye 50 kilometre mesafedeki Böğürtlen Mahallesi'nde Çelik ailesi fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiler, tarafları ayırmak için olay yerinde bulunan Fadile T. ile 5 yaşındaki oğlu Emir T'ye isabet etti.



Yaralanan Fadile T. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine Emir T. ise Diyarbakır Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anne ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.