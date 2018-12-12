Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da bir kişinin amcasını ve kuzenini tüfekle yaraladığı öne sürüldü.

İddiaya göre bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Eyyüp Nebi Mahallesi'nde amca Halil ve yeğeni Mehmet D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Mehmet D, amcası Halil ve yanında bulunan kuzeni Fethi D'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Yaralanan baba ve oğlu, 12 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet D, polis tarafından gözaltına alındı.