Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı

03.10.2019 00:30

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada M.E.Ç. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.E.Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA