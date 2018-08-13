Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Şırnak Mahallesi'nde aralarına husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla vurulan Mehmet Emin G. (52), olay yerinde hayatını kaybetti.

Mehmet Emin G'nin cesedi, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.