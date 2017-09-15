Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesine bağlı Karahasar Mahallesi'nde meydana geldi.Mehmet A. ile 33 yaşındaki Ferit Bakay arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet A. bıçakla, Ferit Bakay ise tüfekle yaralandı. Yaralılar Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ferit Bakay hastahanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA