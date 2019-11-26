Şanlıurfa'da silahlı bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da silahlı bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Haber

Şanlıurfa'da silahlı bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

26.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:26
Şanlıurfa'da silahlı bıçaklı kavgada bir kişi öldü

'da iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi 'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bıçak ve silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Müslüm (25) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akkuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akkuş'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğünde yapılan otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et