Şanlıurfa'da, silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü, 5 yaralı (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı! Canlı aktarıyoruz...

Şanlıurfa'da, silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü, 5 yaralı (2)

Şanlıurfa'da, silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü, 5 yaralı (2) MAHALLE VE HASTANEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavga sonrası bölgede jandarma ve polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Şanlıurfa'da, silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü, 5 yaralı (2)
29.05.2020 20:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:47


Şanlıurfa'da, silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü, 5 yaralı (2)

MAHALLE VE HASTANEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavga sonrası bölgede jandarma ve polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Jandarma, kavganın meydana geldiği Konakyeri Mahallesi'ni giriş- çıkışlara kapattı. Polis ise yaralıların bulunduğu hastane ve çevresini ablukaya aldı. Jandarmanın kavgaya karışanların yakalaması için çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Haber
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Haber
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Haber
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak Haber
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
Sürücünün bir anlık dalgınlığı minik Mustafa'yı hayattan kopardı! O anlar anbean kamerada
Sürücünün bir anlık dalgınlığı minik Mustafa'yı hayattan kopardı! O anlar anbean kamerada
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Ezgi Mola Esra Erol Ayça Varlıer Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza İzmir Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da, silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü, 5 yaralı (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 20:50:40. #1.14#
title