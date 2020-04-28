Şanlıurfa'da silahla vurulan köpek öldü
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Şanlıurfa'da silahla vurulan köpek öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahla vurulan köpek öldü.

Şanlıurfa'da silahla vurulan köpek öldü
28.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:50

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahla vurulan köpek öldü.

İlçede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir sokak köpeğine silahla ateş açıldı.

Köpek olay yerinde ölürken, 4 yavrusu ise yerde hareketsiz yatan annelerinden süt emmeye çalıştı.

O anlar ise bölgeden geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Güvenlik güçlerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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