Şanlıurfa'da silahla vurulan köpek öldü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahla vurulan köpek öldü.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahla vurulan köpek öldü.

İlçede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir sokak köpeğine silahla ateş açıldı.

Köpek olay yerinde ölürken, 4 yavrusu ise yerde hareketsiz yatan annelerinden süt emmeye çalıştı.

O anlar ise bölgeden geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Güvenlik güçlerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA