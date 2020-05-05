Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Bir hafta süren operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 5 adet uzun namlulu silah, 5 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, bu silahlara ait 14 adet şarjör, yine bu silahlara ait 670 adet mermi ile 2 buçuk kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA