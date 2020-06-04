Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu operasyonu
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Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 kilo 150 gram esrar, uzun namlulu tüfek ile 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu operasyonu
04.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:40

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 kilo 150 gram esrar, uzun namlulu tüfek ile 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ile silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, G1 uzun namlulu tüfek, şarjör, 20 mermi ile 5 kilo 150 gram kubar esrar, 34 kaçak cep telefonu ve 106 şarj aleti ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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