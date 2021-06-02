Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı

ŞANLIURFA'da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik kent merkezi ve Siverek'te 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı arama adreslerde; uzun namlulu tüfek, 5 av tüfeği, 3 tabanca, 5 şarjör ile 135 mermi ele geçirildi. Jandarma, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak