ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığının tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, belirlenen kırsal mahalledeki 2 adrese operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda; gizli bölmelere yerleştirilen 3 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 1 tabanca namlusu ve 105 mermi ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.