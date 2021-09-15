ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI - Haberler
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ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi, gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığının tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, belirlenen kırsal mahalledeki 2 adrese operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda; gizli bölmelere yerleştirilen 3 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 1 tabanca namlusu ve 105 mermi ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI

ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI

ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI

ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI
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Haber: ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞINA 2 GÖZALTI - Haberler
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