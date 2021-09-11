Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve izinsiz silah tamiratı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve izinsiz silah tamiratı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Haliliye ilçesinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı ve izinsiz silah tamiratı yaptığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri iki adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda ruhsatsız 11 av tüfeği, bir uzun namlulu silah, bir tabanca üst kapağı, iki tabanca şarjörü ve 60 mermi ele geçirdi.

Ekipler, iki zanlıyı silah kaçakçılığı ve izinsiz silah tamiratı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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