Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Haliliye ilçesi kırsal Üçkuyu Mahallesi'nde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu ev ve eklentileriyle yakındaki arazilerde yapılan aramalarda, toprağa gömülü 4 uzun namlulu tüfek, 1 otomatik av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 13 şarjör, 451 mermi ve silahlara ait parça ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Cahit Özkan Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Demet Akalın Bahar Candan
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:26:31. #1.16#
title