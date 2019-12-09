Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

09.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:30

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile 467 mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbarat çalışmalarının ardından bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile 467 mermi bulundu.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA