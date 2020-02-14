Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

14.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:34

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bin 32 merminin ele geçirildiği eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilçede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu ev ve eklentilerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile 1032 mermi ele geçirildi.

Operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA