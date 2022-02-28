Son dakika haber! ŞANLIURFA - Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber! ŞANLIURFA - Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Güncel
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Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin silah kaçakçılığı ve izinsiz silah tamiratı yaptığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda ruhsatsız uzun namlulu silah, av tüfeği ve tabanca ile bu 3 silaha ait 35 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haber! ŞANLIURFA - Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! ŞANLIURFA - Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! ŞANLIURFA - Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! ŞANLIURFA - Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Güncel

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