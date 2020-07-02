Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanın zanlı tutuklandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçedeki bir eve operasyon düzenlendi.

Evde, G3 uzun namlulu piyade tüfeği ile mauser uzun namlulu piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 15 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA