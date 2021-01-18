Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

18.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:45
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Suruç, Siverek ve Viranşehir ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda bir M16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof, tüfeklere ait 17 şarjör ve 315 fişek, 5 tabanca ile silahlara ait 8 şarjör ve 230 fişek, 2 av tüfeği ve 3 dürbün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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