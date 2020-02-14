Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

14.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:50
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA'nın ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Suruç ilçesinde, 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. 5 adrese eş zamanlı baskın düzenlenen operasyonda, 1 otomatik tabanca, 1000 mermi, 6 tabaca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, M.G.Y., S.Y., S.Y., Ö.Y. ve E.Y. adlı şüphelileri, gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA
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