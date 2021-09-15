Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Haliliye ilçesinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Ekipler, belirledikleri kırsal mahalledeki iki adrese operasyon düzenledi. Evler ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 5 tabanca şarjörü ile 105 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Son Dakika Haberleri
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