Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı ve izinsiz silah tamiratı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı. Aramalarda 11 av tüfeği ile bir uzun namlulu silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Haliliye ilçesinde bazı şahısların silah kaçakçılığı ve izinsiz silah tamiratı yaptığını tespit etti. Ekipler, belirledikleri iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ruhsatsız 11 av tüfeği, bir uzun namlulu silah, bir tabanca üst kapağı, iki tabanca şarjörü ve 60 mermi ele geçirdi. Ekipler, iki zanlıyı silah kaçakçılığı ve izinsiz silah tamiratı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA

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