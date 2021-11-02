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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 av tüfeği, 2 tüfek ile 204 mermi ele geçirildi.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 av tüfeği, 2 tüfek ile 204 mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste arama yapan ekipler, 1 av tüfeği, 2 tüfek ile 204 mermi ele geçirdi. Silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, yapılan baskında bulunamayan şüpheli  O.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Son Dakika Haberleri
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