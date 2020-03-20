Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli D.T. üzerinde ve adreste yapılan aramada 11 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.T. jandarmadaki işlemlerini ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA