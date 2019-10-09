Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

09.10.2019 10:05

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.



Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen E.Ö. isimli şahız gözaltına alındı. Söz konusu evde yapılan aramada ise 3 uzun namlulu silah ele geçirildi. E.Ö. isimli şüpheli adli işlemlerinin tamamlanmasını ardından çıkarıldığı mahkemece "Silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA