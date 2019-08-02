Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ile 35 mermi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

2.08.2019 14:55
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ile 35 mermi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akören Mahallesi'nde Y.Ç'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 35 mermi ele geçirildi.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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