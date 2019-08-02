Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ile 35 mermi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akören Mahallesi'nde Y.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 35 mermi ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA