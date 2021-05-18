Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 4 ayda 8 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da 4 ayda düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 8 kişi tutuklandı, 39 silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 4 ayda düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 8 kişi tutuklandı, 39 silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Şanlıurfa, Siverek ve Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında yürüttüğü silah ve mühimmat kaçakçılığını önleme faaliyetlerinin envanteri çıkarıldı.

Bu kapsamda, yapılan çok sayıda operasyonda, 2 M16 uzun namlulu tüfek, 2 G1 uzun namlulu tüfek, 9 AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 15 tabanca, 11 otomatik av tüfeği, silahlara ait 57 şarjör ve 1809 değişik çapta fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 16 zanlıdan 8'i tutuklandı, diğerleri ise adlı kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan