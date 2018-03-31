Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Siverek Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik ilçede çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 3 tabanca, 4 şarjör ve 26 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.