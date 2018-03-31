Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Siverek Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik ilçede çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 3 tabanca, 4 şarjör ve 26 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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