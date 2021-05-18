Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet M16 uzun namlulu silah, 2 adet G1 uzun namlulu silah, 9 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 15 tabanca, 11 otomatik av tüfeği, silahlara ait 57 şarjör ve bin 809 adet değişik çapta fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 zanlıdan 8'i tutuklanırken 8'i de adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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