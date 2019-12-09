Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon

09.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:13

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 adet uzun namlulu silah ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirilirken 5 şahıs gözaltına alındı.



Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.K., H.K. ve M.K. isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet 7.62 mm çapında G1 marka uzun namlulu silah, 5 adet G1 silahına ait şarjör, 1 adet 7.62 mm çapında kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet kaleşnikof tüfeğine ait şarjör, 467 adet 7.62 mm çapında fişek ve 2 adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA