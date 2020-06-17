Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına göz açtırılmıyor
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına göz açtırılmıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına göz açtırılmıyor
17.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:17

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet uzun namlulu silah ile 6 şarjör ve 74 mermi ele geçirildi. Gözaltına aşınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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