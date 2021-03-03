ŞANLIURFA - Sıkı denetimler Kovid-19 vaka sayısını düşürdü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla zaman zaman gündeme gelen Şanlıurfa, kent genelindeki sıkı tedbirler ve denetimler sayesinde risk değerlendirme haritasında düşük riskli iller arasında yer almayı başardı.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü zamanlarda düşük vaka sayılarıyla öne çıkan Şanlıurfa'da, ilerleyen süreçte vakalarda ciddi artış yaşandı.

Artış hızının yavaşlatılması amacıyla Valilik öncülüğünde koronavirüsle mücadelede sürekli yeni kararlar alındı. Kent genelinde denetimler sıklaştırıldı, tedbirler artırıldı ve filyasyon ekibi sayısı çoğaltıldı.

Başlatılan Kovid-19 denetimlerini taviz vermeden sürdüren ekipler, 24 Mart 2020'den bu yana iş yerleri ve çeşitli tesisleri 765 bin 338 kez denetlerken, salgın kurallarına uymadığı tespit edilen 56 bin 717 kişiye de idari işlem uyguladı.

"Dikkat ve özene devam etmelerini istiyoruz"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine, salgınla ilgili oluşturdukları koordinasyon kurulunun her sabah durum değerlendirmesi yaptığını, tedbirleri yerinde ve zamanında alarak sorunların çözümüne yönelik adım attıklarını söyledi.

Kent genelinde vaka sayılarının arttığı dönemlerde de hastanelerde yatak sayısıyla ilgili bir problem yaşanmadığını aktaran Erin, evde tedavi gören kişilere yönelik de hayata geçirdikleri mobil sağlık hizmetinin devam ettiğini belirtti.

Vali Erin, kentteki kalabalık aile yapısına, düğün, taziye, hasta sorma gibi özel önem verilen örf ve adetlere dikkati çekerek, bu durumun hastalıkla mücadeleyi zorlaştırdığını aktardı.

Yüzyıllardan bu yana süren geleneklerinden vazgeçerek salgın sürecinde İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının belirlediği kurallara uyan kent sakinlerine teşekkür eden Erin, bu süreçte canla başla çalışan tüm kamu çalışanlarını da canı gönülden kutladığını söyledi.

Vali Erin, risk değerlendirme haritasında Şanlıurfa'nın elde ettiği düşük riskli kategorisindeki durumunu koruması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'nın vaka sayısı, pozitiflik oranı ve diğer kriterlere göre yapılan tespitte düşük risk grubunda yer alması sevindirici bir şey. Vatandaşlarımızın bundan sonra burada kalmak ve bunu sürekli kılmak için daha özenli davranmaları, daha çok ihtimam göstermeleri gereken bir döneme girmiş olacağız. Bu başarıyı hep birlikte elde edebiliriz. Vatandaşlarımızdan bugüne kadar ortaya koydukları o dikkati ve özeni devam ettirmelerini rica ediyoruz ki vaka sayılarının arttığı ve insanlarımızın hayatını kaybettiği bir süreçle, ortamla karşı karşıya kalmayalım."

"İdari yaptırım uygulama konusunda tereddüt etmeyeceğiz"

Abdullah Erin, kentteki vaka sayısının artmaması için tedbir ve denetimlerin düşürülmeden devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lokantalar açıldı ama müşterilerine hizmet sunarken uyması gereken kurallar belirlendi. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, umumi hıfzıssıhha kurulu kararlarını da aldık ve bunları ilgili oda başkanlarımıza başta olmak üzere duyuracağız. Lokantalar işlemeye başlayacak ama nasıl işlemeye başlayacak, halı sahalar hangi saatlerde hangi koşullarda bu hizmeti sunacak? Dolayısıyla bu kuralların tatbik edilip edilmediğini, iş yerlerinin buna uyup uymadığını ilave olarak oluşturacağımız denetim gruplarıyla sürekli denetleyeceğiz. Ceza yazmak, idari yaptırım yapmak istemiyoruz. Şanlıurfalı kardeşlerimizin kurallara riayet konusunda idari yaptırımı gerektirmeyecek bilinçle hareket edeceklerine inanıyoruz ve inanmak istiyoruz. Bunu bir yıllık süreçte gösterdiler. Biz gerekli bilgilendirmeleri ve bilinçlendirmeleri yapmaya devam edeceğiz ama ısrarla bu kuralları ihlal edenlerle ilgili de idari yaptırım uygulama konusunda tereddüt etmeyeceğiz."

Kentte yüksek bir maske kullanım oranına erişildiğini ve bunun devam etmesini istediklerini anlatan Erin, vatandaşların hafta sonları aile buluşmaları yapmamalarını ve bu konuda biraz daha sabırlı olmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan