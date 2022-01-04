ŞANLIURFA - Sığırcık kuşlarından gün batımı dansı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı izleyenleri büyüledi.

Şehir merkezinde akşam saatlerinde gökyüzünde buluşan binlerce sığırcık kuşunun uyumlu şekilde uçması görenlerin ilgisini çekti.

Grup halinde uçan ve gökyüzünden yeniden bir araya gelen kuşların dansı, güzel görüntüler oluştururken izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Vatandaşlardan bazıları o anları cep telefonlarıyla kayıt altına alırken amatör fotoğrafçılar ise kuşların gün batımındaki dansını ölümsüzleştirdi.

Sığırcık kuşlarının gün batımındaki dansını kayıt altına almak için fotoğrafladığını belirten Yusuf Eyyüp Sarı, çok güzel görüntüler elde ettiğini söyledi.