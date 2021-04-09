Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 kişi yakalandı
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Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaçakçılık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaçakçılık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda A.K, S.Ç, A,K. ve H.Ç'nin Suriye'den yasal olmayan yollardan temin ettiği sigaraları satmaya çalıştığını tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 2 bin 140 paket kaçak sigara ile iki ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemler için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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