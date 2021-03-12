Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı
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Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı

12.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:33
Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı

Akçakale ilçesinde 2 bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Akçakale ilçesinde 2 bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde M.A'nın Suriye'den yasal olmayan yollardan temin ettiği sigaraları satmaya çalıştığını tespit edildi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 2 bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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