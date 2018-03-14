Şanlıurfa'da Sigara Kaçakçılığı

Şanlıurfa'da, bir tankerde yapılan aramada 43 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde 73 SM 012 plakalı tanker, Şanlıurfa- Mardin Karayolu'nda durduruldu.

Tankerde yapılan aramada, gümrük kaçağı 43 bin 200 paket sigara bulundu.

Tanker sürücüsü, kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.