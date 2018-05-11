Şanlıurfa'da şiddetli yağış nedeniyle köprüler taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte gün içerisinde zaman zaman etkili olan yağmur, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Şiddetli yağış nedeniyle Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda trafikte aksamalar oldu. Eyyübiye ilçesine bağlı Çalışkanlar Mahallesinde sağanak nedeniyle köprüler taştı, tarım arazileri su altına kaldı. Suya kapılan iki büyükbaş hayvandan birini vatandaşlar kurtardı.

Çalışkanlar Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Çap, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağmurun aniden bastırdığını belirterek "Yağmur nedeniyle mahallemizdeki birçok tarla zarar gördü. Yollarımızdaki birçok köprü zarar gördü. Kendimizi sudan zor kurtardık. Allah bir daha yaşatmasın böyle bir felaketi." diye konuştu.

Öte yandan organize sanayi bölgesindeki taşkın nedeniyle tekstil fabrikasında mahsur kalan işçileri, AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.