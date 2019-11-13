Şanlıurfa'da şiddetli patlamalar
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Şanlıurfa'da şiddetli patlamalar

ŞANLIURFA'daki 20 Zırhlı Tugay Komutanlığı çevresinde patlamalar meydana geldi.

13.11.2019 23:23 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:26
Şanlıurfa'da şiddetli patlamalar

'daki 20 Zırhlı Tugay Komutanlığı çevresinde patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bugün saat 22.50 sıralarında kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanılığı çevresinde 3 patlama meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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ŞANLIURFA, (DHA)-

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Şanlıurfa'da şiddetli patlamalar
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