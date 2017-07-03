- Şanlıurfa'da sıcaklık rekoru kırıldı, termometreler 61 dereceyi gösterdi



ŞANLIURFA - Kavurucu Afrika sıcakları yurt genelinde etkisini göstermeye devam ederken, Şanlıurfa'da sıcaklık rekoru kırıldı. Bir kaç gün önce 60 dereceyi gösteren termometreler, bugün 61'i gösterdi.

Gün içerisinde hayalet kente dönen Siverek ilçesinde vatandaşlar kavurucu sıcaklar nedeniyle dışarı çıkamadı. Sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, klimalar etkisini kaybetti.

Dışarıda olan vatandaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ederken bazı çocuklar ise köy çeşmesinde serinlemeye çalıştı.