Şanlıurfa'da sıcaklık 46 dereceyi aştı
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Şanlıurfa'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

Şanlıurfa'da sıcaklık 46 dereceyi aştıŞANLIURFA'da 46 dereceyi aşan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi.

30.08.2020 14:50 | Son Güncelleme: 30.08.2020 14:58

Şanlıurfa'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

ŞANLIURFA'da 46 dereceyi aşan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar serinlemek için kendilerini parklara, mesire alanlarına ve Balıklıgöl'e attı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla yaptığı sıcak hava uyarısı Şanlıurfa'da etkisini gösterdi. Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği kent merkezinde vatandaşlar kendilerini gölgelik alanlara, parklara ve kentin gözde mekanı olan Balıklıgöl'e attı. Parklarda ağaçların gölgesine sığınanlardan kimisi sohbet ederken kimisi de gölgelik alanlarda uyumayı tercih etti.

Kentteki mesire alanlarında da yoğunluk yaşandı. Evde sıcak havadan bunalan vatandaşlar yeşilin ve ağacın bol olduğu mesire alanlarında piknik yaptı. Kente gelen turistler ise sıcak havanın yoğun olduğu öğlen saatlerinde Balıklıgöl'de zaman geçirdi. Balıklıgöl'deki yeşil alanlarda oturan turistler çay içip sohbet ederek sıcak havanın dinmesini bekledi.

'SICAK İNSANI YAKIYOR'

Manisa'dan geldiğini belirten Emre Kılıç, Urfa'nın sıcak havasını gelmeden çok duyduklarını ancak birebir yaşamanın daha farklı olduğunu söyledi. Urfa'nın Adana'dan daha sıcak olduğunu aktaran Kılıç, 'Hava aşırı derecede sıcak. Ancak Urfa sıcağında nem yok. Bu yüzden o kadar da rahatsız etmiyor. Ama buradaki sıcak insanı yakıyor. Baya terledik. Hava sıcak da olsa gezmeye devam edeceğiz' dedi. Parklarda oturanlar ise evdeki sıcaktan bunaldıkları için kendilerini parklara attıklarını belirterek akşam saatlerine kadar parkta vakit geçireceklerini söyledi.

Şanlıurfa'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

Kaynak: DHA

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