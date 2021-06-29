Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı
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Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Güncel

- Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı Vatandaşlar çeşme başlarında serinlemeye çalıştı Şanlıurfa'da termometreler 39 dereceyi gösterdi.

- Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı

Vatandaşlar çeşme başlarında serinlemeye çalıştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar çeşme başlarında serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa'da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın bunalttığı vatandaşlar, güneşten korunmak için gölgelik alanlara akın etti. Kentte vatandaşlar güneş ışınlarına maruz kalmamak ve sıcak hava dalgasından korunmak için gölgelik alanlarda ve çeşme başlarında serinlemeye çalıştı.

Parklarda ağaç gölgesinde zaman geçiren vatandaşlar, hafta başından itibaren sıcak havanın iyice etkisini arttırdığını söyledi.

Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı
Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı
Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı
Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı
Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı
Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı
Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı

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