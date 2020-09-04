Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı

Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttıŞANLIURFA'da artan hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.

04.09.2020 10:26 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:34

Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı

ŞANLIURFA'da artan hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcak havadan kaçan vatandaşların bir kısmı park, bahçe ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih ederken, bir kısmı ise belediyeye ait yüzme havuzlarında yüzerek serinliyor.

Hafta başından bu yana hava sıcaklığının arttığı Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Meteoroloji yetkilileri bunaltıcı sıcak havanın hafta sonuna kadar devam edeceğini belirtirken, sıcak hava kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezindeki vatandaşlar kendilerini gölgelik alanlara, parklara ve kentin gözde mekanı olan Balıklıgöl'e attı. Parklarda ağaçların gölgesine sığınanlardan kimisi sohbet ederken kimisi de gölgelik alanlarda uyumayı tercih etti. Sıcak havadan bunalan gençler ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait olan kapalı yüzme havuzlarına akın etti.

'ARTIK DAYANAMIYORUZ'

Sıcak havadan kaçıp yüzmeye gelen Ahmet Yıldırım hissedilen hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığını söyledi. Sıcak havadan bunaldığını aktaran Yıldırım, 'Artık dayanamıyoruz. Belediyenin yüzme havuzları çok güzel. Yüzme hem serinletiyor hem de sağlığımız açısından iyi geliyor. Hem yüzüp hem serinliyoruz' diye konuştu.

'SICAKTAN BUNALIYORUZ'

Sıcak havadan bunaldığı için yüzme havuzuna geldiğini belirten Mert Kırmızı ise, 'Yüzme havuzu çok iyi geliyor. Yüzerek serinliyorum. Dışarıda hava çok sıcak bunalıyoruz. Artık dayanamıyoruz. Bu havada en güzel yüzerek serinleyebiliyoruz' dedi.

Yüzme havuzu sorumlusu Bülent Bulut'da yüzme havuzlarının sıcak havadan dolayı yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, vatandaşların hem yüzüp hem de serinlediğini söyledi.

Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Mfö Emrah Metin Özülkü Melisa Aslı Pamuk
Spor Ali Koç Jose Sosa Metin Oktay Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Eylül Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 10:37:31. #1.14#
title