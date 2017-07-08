Şanlıurfa'da Sıcak Hava

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı etkiliyor.



Kentte 40 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle vatandaşlar gününün büyük bölümünü evlerinde geçiriyor.



Kentteki cadde ve sokaklar sıcak nedeniyle neredeyse boş kaldı. Sıcaklardan bunalan bazı vatandaşlar ise yüzme havuzlarına akın etti.



Kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar ise boğulma tehlikesine aldırmadan serinlemek için sulama kanallarını tercih ediyor.



Yapılan uyarı ve alınan önlemlere rağmen kanal üzerindeki bağlantı köprülerinin korkuluklarını aşan çok sayıda çocuk, buradan atlayarak kanalda yüzmeye çalıştı.



Çocuklardan İsa Çetindağ, havaların bir süredir sıcak olduğunu ifade ederek, bundan dolayı arkadaşlarıyla sulama kanalında yüzerek serinlemeye çalıştıklarını anlattı.



Şanlıurfa'da tarım işçileri ise kavurucu güneşin altında tarlada işlerini yürütüyor.



Şapka takarak güneşten korunmaya çalıştıklarını belirten işçiler, aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışmak zorunda olduklarını belirtti.



Kentte aşırı sıcaklar nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olanlar geçen hafta üç gün izinli sayılmıştı.