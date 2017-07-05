Şanlıurfa'da Sıcak Hava

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde vatandaşlar, parklarda, camilerde ve havuzlarda vakit geçiriyor.



Ülke genelinde son günlerde etkili olan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, ilçede yaşamı olumsuz etkiliyor.



Sıcaklıktan etkilenen vatandaşlar, ilçedeki parklardaki gölgelikler ve camilerde dinlenerek serinlemeye çalışıyor.



Evlerinde kalan bazı çocuklar ise bahçelerine kurdukları şişme havuzlarda yüzerek hem eğleniyor hem serinliyor.



Çocuklarıyla birlikte ıslanarak serinlemeye çalışan Eyyüp Dağ, ilçede hava sıcaklığının yer yer 50 dereceye ulaştığını söyledi.



Sıcaklıktan bunaldıklarını bu nedenle çocuklarına şişme havuz satın aldığını belirten Dağ, çocukların havuz sayesinde serinlediğini ifade etti.