Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.
20.07.2020 13:18 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:11
ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.
Bakır Şengül (43) yönetimindeki 63 YR 777 plakalı otomobil, öğle saatlerinde seyir halindeyken Necmettin Cevheri Bulvarı'na geldiğinde motor kısmından alev aldı. Şengül otomobili, yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA