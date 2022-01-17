Şanlıurfa'da seyir halindeki tır yandı
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da seyir halinde yanan tırda hasar oluştu.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da seyir halinde yanan tırda hasar oluştu.
Şanlıurfa çevre yolunda, sürücüsü öğrenilemeyen 34 HZ 4172 plakalı tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Aracı kenara çeken sürücü, itfaiyeden yardım istedi.
O sırada yoldan geçen Haliliye Belediyesi'ne ait temizlik aracı yangına müdahale ederek aracı söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta zarar oluştu.
AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri