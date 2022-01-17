Şanlıurfa'da seyir halindeki tır yandı - Haberler
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Şanlıurfa'da seyir halindeki tır yandı

Şanlıurfa'da seyir halindeki tır yandı
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da seyir halinde yanan tırda hasar oluştu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da seyir halinde yanan tırda hasar oluştu.

Şanlıurfa çevre yolunda, sürücüsü öğrenilemeyen 34 HZ 4172 plakalı tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aracı kenara çeken sürücü, itfaiyeden yardım istedi.

O sırada yoldan geçen Haliliye Belediyesi'ne ait temizlik aracı yangına müdahale ederek aracı söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta zarar oluştu.

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Yangın, Güncel, Haber

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