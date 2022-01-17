ŞANLIURFA'DA SEYİR HALİNDEKİ TIR, ALEV ALEV YANDI
ŞANLIURFA'da, seyir halindeki kum yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - ŞANLIURFA'da, seyir halindeki kum yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı TIR, kullanılamaz hale geldi.
Karşıyaka Mahallesi'nde, seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 HZ 4172 plakalı kum yüklü TIR'da, kupa olarak adlandırılan ön bölümde yangın başladı. TIR'dan yükselen alevleri fark eden sürücü, yol kenarına çekip, indikten sonra itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede aracı saran yangın, ihbarla gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.